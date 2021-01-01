بلدية الاحتلال تجبر مقدسيا على هدم منزله في بيت حنينا

القدس المحتلة / سما /

أجبرت بلدية الاحتلال في القدس، اليوم السبت، مقدسيا على هدم منزله في حي الأشقرية ببلدة بيت حنينا، شمال القدس المحتلة.

وقال مالك المنزل معاذ الرجبي: “إن سلطات الاحتلال سلمته قبل نحو أسبوعين أمر هدم ذاتي وفي حال رفض الهدم سيضطر لدفع غرامة مالية تصل إلى 65 ألف شيقل”.

واضاف انه اضطر لهدم منزله البالغة مساحته 55 مترًا ويؤوي 7 افراد بينهم خمسة أطفال تجنبا للغرامة المالية.

ويعيش المقدسيون بين مطرقة الهدم الذاتي الذي يعتبر عقوبة مضاعفة، وسندان الغرامات المالية الباهظة التي تفرضها بلدية الاحتلال على من يرفض هدم منزله