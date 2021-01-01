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القدس: قوات الاحتلال تطلق النار على شاب فلسطيني في منطقة باب العامود

السبت 04 ديسمبر 2021 05:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
القدس: قوات الاحتلال تطلق النار على شاب فلسطيني في منطقة باب العامود



القدس المحتلة / سما /

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلية، بعد عصر اليوم السبت، النار من مسافة صفر على شاب فلسطيني من القدس المحتلة  قرب "دوار المُصرارة"، في منطقة باب العامود.

وأظهر شريط فيديو مصوّر وثّقه أحد المارّة، لحظة إطلاق النار على الشاب المقدسيّ، بينما كان ملقى أرضًا دون مقاومة أو تشكيل خطر على أحد، أُطلق عليه النار على يد عنصرين من عناصر الاحتلال بالحد الأدنى بـ6 رصاصات على جسده.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتدت على المواطنين المتواجدين في محيط المنطقة وأطلقت باتجاههم قنابل الغاز المسيل للدموع، عقب اطلاق النار على الشاب، الذي ما زال مجهول الهوية.

وحتى الآن، لا تفاصيل جديدة حول حالة الشاب الفلسطيني الصحيّة، حيث 

وزعم الاحتلال أن الشاب نفّذ عملية طعن لمستوطن يبلغ من العمر 20 عاما، كان مارًا من منطقة باب العامود، وقالت طواقم الإسعاف عن الحالة الصحية للمستوطن إنها بين متوسطة وخطيرة.

#اطلاق نار #قوات الاحتلال #القدس المحتلة #عملية طعن

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