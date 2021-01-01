كشف ملابسات إطلاق النار على مركبة محامٍ بطولكرم

طولكرم / سما /

كشفت الشرطة، السبت، ملابسات قضية إطلاق نار على مركبة محامٍ وقبضت على شخصين مشتبه فيهما في طولكرم.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أنه وبناءً على شكوى تقدم بها محام من طولكرم لفرع المباحث العامة في شرطة المحافظة مفادها تعرض مركبته من قبل مجهولين لإطلاق النار قبل أسبوع وهي متوقفة أمام منزله في مدينة طولكرم.

على الفور قام فرع المباحث العامة بإجراءات البحث والتحري وبمشاركة التحقيق مع جهاز الإستخبارات والأمن الوقائي، تم التوصل للمركبة التي تم إطلاق النار منها ومعرفة صاحبها، حيث تم إحضاره الى مديرية الشرطة, وبسماع إفادته أفاد بعملية إطلاق النار، بالاشتراك مع شخص آخر والذي تم إحضاره ايضا وبسماع افادته أفاد أنه قام بإرسال صاحب المركبة للقيام باطلاق النار على مركبة المحامي وتم ضبط قطعة السلاح المستخدمة بحوزته وهي من نوع( كارلو) مصنع.

وأكدت الشرطة أنه تم التحفظ على الشخصين والمضبوطات لحين إحالتهما للنيابة العامة لإستكمال الإجراءات القانونية بحقهما أصولاً.