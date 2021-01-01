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الجامعة الأمريكية تقرر تعليق الدوام وتجميد الكتل الطلابية: طالبنا مراراً بتواجد الأمن..

السبت 04 ديسمبر 2021 04:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجامعة الأمريكية تقرر تعليق الدوام وتجميد الكتل الطلابية: طالبنا مراراً بتواجد الأمن..



جنين / سما /

قالت الجامعة العربية الأمريكية إنها طالبت مراراً بتواجد قوى الأمن في محيط الجامعة، وذلك في أول تعليق لها على جريمة قتل أحد طلبتها.

وأضافت الجامعة: بقلوب يعتصرها الحزن والأسى تنعى أسرة الجامعة العربية الأمريكية شهيد العلم والمعرفة، الطالب في كلية التمريض مهران خليلية، الذي توفي نتيجة شجار حصل خارج أسوار الجامعة، وتتقدم الجامعة بخالص العزاء لأسرة الفقيد ولزملائه، سائلين الله أن يسكنه فسيح جناته ويلهمنا وأهله الصبر والسلوان

لضمان سلامة الطلبة، أعلنت الجامعة عن تعليق الدوام اليوم السبت مع اخلاء حرم جنين من الطلبة، كما أعلنت عن تجميد الكتل الطلابية وأنشطتها داخل الجامعة، مشيرة الى أنه فور وقوع الحدث قامت الأجهزة الأمنية بدفع تعزيزات كبيرة للمكان وفرض الأمن في محيط المنطقة. 

وأكدت الجامعة متابعتها بمسؤولية عالية تداعيات هذا الحدث، داعية إلى ضرورة ضبط النفس، وضرورة تقصي الحقائق من مصادرها، رافضة أي شكل من أشكال العنف داخل أو في محيط حرمها الجامعي.

ودعت الجامعة، الأجهزة الأمنية إلى ضرورة تحمل مسؤولياتها من خلال التواجد المستمر لقوى الأمن في المنطقة، لافتة الى أن هذا ما طالبت به إدارة الجامعة مراراً وتكراراً.

#الجامعة العربية الأمريكية #جنين #مهران خليلية

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