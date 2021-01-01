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"صدى سوشال": 91 انتهاكاً للمحتوى الفلسطيني خلال شهر نوفمبر

السبت 04 ديسمبر 2021 04:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
"صدى سوشال": 91 انتهاكاً للمحتوى الفلسطيني خلال شهر نوفمبر



غزة / سما /

وثق مركز صدى سوشال 91 انتهاكاً على منصات التواصل الاجتماعي للمحتوى الفلسطيني خلال شهر نوفمبر في نهاية عام، تميز بأنه الأسوأ للمحتوى الفلسطينية.

وأشار المركز، إلى أن شركة ميتا ما زالت تتعامل مع المحتوى الفلسطيني بإملاءات إسرائيلية، وتحاصر المصطلحات والرواية الفلسطينية، وتضيّق على المنصات الإعلامية لنقلها مجريات الأحداث على الارض عبر حساباتها، حيث استهدف موقع فيسبوك مايزيد عن 65 حسابا بين حظر تام وتقييد، بالإضافة إلى 17 انتهاكاً على تطبيق انستغرام.

حيث كانت معظم الحسابات والصفحات المستهدفة خلال شهر نوفمبر حسابات إعلامية وحسابات تعود لصحافيين ونشطاء، قاموا بتغطية المجريات الأخيرة في القدس المحتلة، من أبرزها صفحة موقع ميدان قدس وصفحة القسطل الإخباري.

كما وثق المركز 5 انتهاكات على تويتر و 3 انتهاكات على تيك توك و1 يوتيوب.

وقال المركز، إن أكثر من 600 انتهاك منذ بداية العام الجاري تم رصدهم على منصتي فيسبوك وانستغرام.

وشارك المركز في حملة #فيسبوك_يحجب_القدس نظمها نشطاء وصحفيون رفضاً لسياسات العنصرية لفيسبوك، وشهدت الحملة تفاعلا وانتشارا واسعا في فلسطين ومختلف أنحاء العالم.

إذ وصل الهاشتاغ باللغة الإنجليزية لأكثر من 10 مليون تفاعل ووصول خلال 24 ساعة، كما امتدت الحملة لتشمل الدعوة إلى خفض تقييم فيسبوك عبر متجر أبل وغوغل.

#مركز صدى سوشال #منصات التواصل الاجتماعي #المحتوى الفلسطيني

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