مستوطنون يستولون على ارض في الخضر ويزرعونها وينصبون كاميرات فيها

بيت لحم / سما /

قال الناشط ضد الجدار والاستيطان احمد صلاح ان مستوطنين من مستوطنة افرات اقدموا على الاستيلاء على ارض لمواطن من عائلة موسى تقع في موقع عين قسيس من اراضي بلدة الخضر وتبلغ مساحتها دونمين.

وقام المستوطنون بزراعة الارض باشجار من الكرمة والزيتون واللوزيات، كما اقدموا على نصب كاميرات في المكان، وتمت هذه الممارسات تحت حماية جيش الاحتلال، وتاتي هذه الاعتداءات في سياق المحاولات المستمرة للمستوطنين في الاستيلاء على مزيد من اراضي المواطنين وضمها لمستوطنتهم مستغلين حماية جيش الاحتلال وبعد هذه الاراضي عن سكن اصحابها.