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مدير صحة أريحا: 1600 مسحة يومًّيا على المعابر للعائدين من الخارج

السبت 04 ديسمبر 2021 01:51 م / بتوقيت القدس +2GMT



أريحا / سما /

أعلن مدير صحة أريحا طارق حواش إجراء 1600 مسحة يومًّيا على المعابر للعائدين من الخارج، لمنع وصول المتحور الجديد لفايروس كورونا "أو ميكرون" إلى فلسطين.

وأ كد حواش في حديث إلذاعة، "صوت فلسطين"، صباح اليوم السبت، عدم وصول متحور أو ميكرون إلى البالد حتى اآلن، مشيًرا إلى تعاون وزارة الصحة مع المختبرات الخاصة في إجراء الفحص الخاص للمتحور الجديد.

وبين حواش أَّن وزارة الصحة تقوم بوضع الخطط بناء على الحالة الوبائية في حال انتشار المتحور الجديد أوميكرون، مؤكًدا استقرار الحالة الوبائية حالًّيا وفًقا ألعداد اإلصابات والوفيات.

#أريحا #المعابر

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