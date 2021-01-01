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وزيرة الصحة: 3 وفيات و190 إصابة بفيروس كورونا في الضفة وغزة

السبت 04 ديسمبر 2021 01:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الصحة: 3 وفيات و190 إصابة بفيروس كورونا في الضفة وغزة



رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة يوم السبت، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.3% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.7% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الكيلة في التقرير الوبائي حول فيروس كورونا في فلسطين خلال الـ24 ساعة الأخيرة، إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طوباس 10، الخليل 48، بيت لحم 24، رام الله والبيرة 22، جنين 10، طولكرم 4، ضواحي القدس 1، نابلس 6، سلفيت 0، قلقيلية 0، أريحا والأغوار 2".
وأضافت، أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طوباس 5، الخليل 64، بيت لحم 27، رام الله والبيرة 25، جنين 17، طولكرم 3، ضواحي القدس 1، نابلس 7، سلفيت 0، قلقيلية 6، أريحا والأغوار 3".
    
وسجلت حالة وفاة واحدة في قطاع غزة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، حالة في أريحا والأغوار، حالة في رام الله والبيرة.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 51 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 85 مريضاً، بينهم 5 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

الإصابات الجديدة:
الضفة الغربية: 126
قطاع غزة: 64
    
حالات التعافي الجديدة:
 الضفة الغربية: 158
 قطاع غزة: 70

حالات الوفاة الجديدة:
الضفة الغربية: 2
 قطاع غزة: 1

الحالات التي تعالج في المستشفيات:

85| العناية المكثفة: 51| أجهزة التنفس الاصطناعي: 5| عدد الفحوصات: 2525

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