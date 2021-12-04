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فيديو.. مقتل طالب وإصابة 3 آخرين في شجار أمام الجامعة الأمريكية في جنين

السبت 04 ديسمبر 2021 01:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. مقتل طالب وإصابة 3 آخرين في شجار أمام الجامعة الأمريكية في جنين



جنين / سما /

قتل طالب جامعي وأصيب ثلاثة أخرون، ظهر اليوم السبت.، إثر شجار كبير وقع في الجامعة العربية الأمريكية في جنين بالضفة الفلسطينية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، إن الطالب قتل متأثرا بإصابته جراء تعرضه للطعن اثناء الشجار الذي خلف ثلاثة إصابات تم نقلها إلى المستشفى الحكومي في المدينة لتلقي العلاج.

وأوضحت، أن الجامعة العربية أخلت الحرم الجامعي من الطلبة وأعلنت تعليق الدوام حتي إشعار آخر على خلفية الشجار ومقتل أحد الطلاب.

بدورها، أعلنت الشرطة الفلسطينية على لسان الناطق باسمها العقيد لؤي ارزيقات، عن مقتل مواطن وعدة إصابات في شجار أمام الجامعة الأمريكية بجنين، 

وأوضح أن الشرطة والأجهزة الامنية تدفع بتعزيزات كبيرة للمكان "الشجار".

 

#جنين #الجامعة العربية الأمريكية

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