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دعوة إسرائيلية لإقامة قناة اتصال سرية لإبرام اتفاق مع إيران

السبت 04 ديسمبر 2021 12:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
دعوة إسرائيلية لإقامة قناة اتصال سرية لإبرام اتفاق مع إيران



القدس المحتلة / سما /

دعا جنرال إسرائيلي سابق، الخميس، إلى إقامة قناة اتصال سرية للأطراف الدولية المعنية، بهدف التوصل إلى اتفاق مع إيران.


وقال الجنرال، تامير هايمان، رئيس قسم الاستخبارات، المنتهية ولايته، في جيش الاحتلال، إنه ما يزال بالإمكان إقامة قناة اتصال سرية أمام الأطراف جميعها للتوصل إلى اتفاق مع إيران.


وأشار الجنرال الإسرائيلي إلى وجود فجوات كبيرة بين طرفي الاتفاق في مباحثات فيينا، بدعوى أنه لا يمكن للغرب والولايات المتحدة معا العودة إلى الخطوط العريضة للاتفاق النووي السابق، الذي تم توقيعه عام 2015، بزعم أن الواقع تغير. وفق ما أوردته صحيفة "ميكور ريشون" العبرية.


لكن هايمان شدد على أن حكومته تضع بالتوازي مع المسار السياسي، خيار القيام بهجوم على إيران، مجددا بذلك تهديدات أطلقها عدد من قادة الاحتلال بشأن الاستعداد لعمل عسكري ضد طهران.


يشار إلى أن رئيس جهاز "الموساد" الإسرائيلي بالعمل على منع إيران من التقدم نحو امتلاك السلاح النووي.

وقال رئيس" الموساد" دافيد بارنياع: "إيران لن تملك سلاحا نوويا؛ لا في القريب العاجل ولا على المدى البعيد"، مضيفا: "هذا تعهد الموساد الذي سيبذل مع أجهزة الأمن الأخرى كل جهد مستطاع لإحباط هذا التهديد وإبعاده عن إسرائيل"، بحسب ما أوردته هيئة البث الإسرائيلي الرسمي "كان".

ورأى بارنياع، أنه "من الواضح للجميع، أنه لا حاجة لأحد في اليورانيوم المخصب لدرجة 60 في المئة، ولا حاجة لآلاف أجهزة الطرد المركزي، إلا إذا كان ينوي تصنيع سلاح نووي".

 

وأجريت 6 جولات من المحادثات بين إيران والقوى الدولية الكبرى، في فيينا بين نيسان/ أبريل، وحزيران/ يونيو الماضيين، في محاولة لإحياء الاتفاق النووي.

#إيران #إسرائيل #الاتفاق النووي

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