91 انتهاكًا للمحتوى الفلسطيني الرقمي في نوفمبر

رام الله / سما /

وثق مركز “صدى سوشال” 91 انتهاكًا بحق المحتوى الفلسطيني على منصات التواصل الاجتماعي، خلال شهر تشرين ثان/ نوفمبر.

وقال المركز إن شركة “ميتا” تتعامل مع المحتوى الفلسطيني بإملاءات إسرائيلية، وتحاصر المصطلحات والرواية الفلسطينية، وتضيّق على المنصات الإعلامية لنقلها مجريات الأحداث، حيث استهدف موقع “فيسبوك” ما يزيد عن 65 حسابًا بين حظر تام وتقييد، بالإضافة إلى 17 انتهاكًا على تطبيق انستغرام.

وأشار إلى أن معظم الحسابات والصفحات المستهدفة خلال شهر نوفمبر كانت إعلامية وتعود لصحافيين ونشطاء قاموا بتغطية المجريات الأخيرة في القدس المحتلة، من أبرزها صفحة موقع “ميدان قدس” وصفحة “القسطل الإخباري”.

كما وثق المركز خمسة انتهاكات على موقع تويتر وثلاثة انتهاكات على “تيك توك”، وانتهاك واحد على موقع “يوتيوب”. وقال إن رصد أكثر من 600 انتهاك على فيسبوك وانستغرام، منذ بداية العام الجاري.