مهجة القدس: الوضع الصحي للأسير أبو هواش بالغ الخطورة

رام الله / سما /

أكدت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى، اليوم السبت، أن الوضع الصحي للأسير أبو هواش بالغ الخطورة لم يعد يستطيع الكلام وخسر الكثير من وزنه.

وقال المتحدث باسم مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى محمد الشقاقي، إن محكمة الاحتلال ترفض نقل الأسير أبو هواش من مستشفى سجن الرملة الى أي مستشفى مدني"، لافتا إلى أن محامي الأسير تقدم بطلب التماس تعليق الاعتقال الإداري لأبو هواش ونقله إلى مستشفى مدني للعلاج السريع.

وأضاف الشقاقي خلال حديث لـ"إذاعة صوت القدس" حول الوضع الصحي للأسير المضرب عن الطعام لليوم الـ 110 هشام أبو هواش " أن إدارة مصلحة السجون تتعمد قتل الأسير أبو هواش بشكل بطيء من خلال إهماله الطبي وعدم تلقيه العلاج داخل عيادات السجون"، محذراً من حدوث انتكاسة صحية للأسير أبو هواش خاصة في ظل عدم الاستجابة لمطالبه المتمثل بإنهاء اعتقاله الإداري.

وأشار إلى أن إرجاء المحكمة الصهيونية البت في قضية الاستئناف المقدمة من قبل محامي الأسير ليوم الأربعاء القادم يؤكد أن المحكمة وإدارة السجون تتجاهل الوضع الصحي الخطير للأسير، مبيناً بأن سلطات الاحتلال تمارس سياسة الإهمال الطبي المتعمد من خلال القتل البطيء داخل المشافي الصهيونية.

ويواصل الأسير هشام أبو هواش معركة اضرابه المفتوح عن الطعام داخل سجون الاحتلال لليوم الـ 110 على التوالي وسط حالة من الخوف على حياته بعد تردي وضعه الصحي بشكل كبير.

ويتمسك الأسير أبو هواش بإنهاء اعتقاله الإداري من سجون الاحتلال قبل اعلانه وقف الاضراب عن الطعام داخل السجون.