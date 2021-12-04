الصحة بغزة: حالة وفاة و64 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم السبت، حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في قطاع غزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وفيما يلي تقرير الصحة اليومي:

موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة

السبت 4/12/2021 11:00 صباحا

اجراء 434 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

تسجيل ( 64 ) اصابة جديدة بفيروس كورونا

تعافي 70 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

يوجد 1 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الماضية

اجمالي تراكمي للمصابين 187622 اصابة

اجمالي الحالات النشطة 1390 حالة

اجمالي المتعافين 184579 حالة

اجمالي الوفيات 1653 وفاة

اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 61 حالة

اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 35 حالة.

التطعيمات/

اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 1606760 جرعة.

اجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 511405 شخص