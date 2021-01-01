هنية: الجنود الاسرائيليين الأربعة لدى القسام لن يروا الشمس إلا اذا تنعم اسرانا بالحرية

غزة / سما /

قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية إن الجنود الإسرائيليين الأربعة الأسرى لدى كتائب القسام لن يروا الشمس، إلا إذا تنعم أسرانا في سجون الاحتلال بشمس الحرية.

وأكد هنية في كلمة له خلال مؤتمر رواد بيت المقدس الثاني عشر المنعقد في تركيا، اليوم السبت، أن قضية الأسرى على رأس أولويات حركة حماس والمقاومة الفلسطينية.

وعبّر هنية عن فخر حركة حماس برموز شعبنا وأمتنا داخل سجون الاحتلال.

وأشار إلى أن "الأسرى والشهداء هم ضحايا الاحتلال وإرهابه لكنهم أيضاً تقدموا وحملوا أرواحهم على أكفهم بكل معاني البطولة ليدافعوا عن أرضهم".

وأوضح هنية أن حركة حماس تحتل الصدارة في مشهد المقاومة على أرض فلسطين وتسير في خط ثابت منذ انطلاقتها.

وشدد على أن طريق التحرير والوصول الى الأقصى وكل فلسطين لا يمر إلا عبر فوهات البنادق. ولفت إلى أن حماس قدمت قادتها شهداء في لوحة شرف تبدأ ولا تنتهي، وآخرهم البطل الشهيد فادي أبو شخيدم الذي هبّ للدفاع عن الأقصى.

وبين هنية أن ما تقدمه حماس من تضحيات وشهداء وأسرى وجرحى وإبعاد، يؤكد على صحة المسار وصدق التوجه.

وتابع إنه "منذ انطلاقة حماس وهي تتقلب بين الأسر والجراح والشهادة والأبعاد، هذا الخط الثابت منذ اللحظة الأولى حتى الآن هو انتماء لشعب مجاهد ومقاتل وهذا فخر لحماس".

وأضاف: "التحرير والوصول إلى القدس وكل أرض فلسطين له ثمن وتضحيات"، مؤكدا أن "حماس مستعدة لتقديم هذا الثمن رخيص في سبيل الله وفي سبيل قضية الأمة".