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نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية والأمن الوطني آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد 5 ديسمبر 2021.

وأوضحت الداخلية أن السفر مخصص للحافلتين السابعة والثامنة رقم (2021/40).

رابط كشف المسافرين

وأشارت إلى أن سفر جميع الأسماء في كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (2021/15

رابط كشف الجوازات المصرية

وطالبت الهيئة المسافرين التواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

للتسجيل والاستعلام عما يتعلق بشؤون السفر، يمكن الدخول عبر الرابط:

https://eservice.moi.gov.ps/