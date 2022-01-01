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"التعليم" تعلن موعد بدء عطلة المدارس في فلسطين

السبت 04 ديسمبر 2021 10:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"التعليم" تعلن موعد بدء عطلة المدارس في فلسطين



رام الله/سما/

أعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم السبت "أن عطلة المدارس تبدأ نهاية يوم 29 من شهر كانون الأول/ ديسمبر الجاري وحتى 12 كانون الثاني/ يناير 2022.

وقال الناطق باسم الوزارة صادق الخضور" إن 3405 طلاب يتقدمون اليوم للدورة الاستكمالية الأخيرة لامتحان الثانوية العامة.

وأكد الخضور للإذاعة الرسمية أن أكثر من 90 ألف طالب تلقوا المطعوم المضاد لفيروس (كورونا) من السابع وحتى التاسع.

ويتقدم، اليوم السبت، 1508 طلاب من المحافظات الشمالية، و1844 طالب/ة من المحافظات الجنوبية، و53 طالب وطالبة خارج الوطن ( تركيا ورومانيا) لأداء امتحان الثانوية العامة في دورته الثالثة (الاستكمالية)، وذلك للطلبة غير المستكملين في مبحثين على الأكثر، بحيث يكون اليوم للمباحث الأكاديمية، والاثنين للعملية منها.

وأفادت وزارة التربية والتعليم، في بيان، أن هذه الدورة تعطي فرصة إضافية للطلبة غير المستكملين في الدورتين السابقتين، ما يمنحهم أملاً جديداً وفرصة جديدة للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي خلال هذا العام.

#وزارة التربية والتعليم #فلسطين

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