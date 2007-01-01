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عبر "نطفة مهربة"..أسير غزي يرزق بتوأم

السبت 04 ديسمبر 2021 10:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عبر "نطفة مهربة"..أسير غزي يرزق بتوأم



القدس المحتلة/سما/

أعلنت مصادر طبية صباح اليوم السبت بأن الأسير ناهض عبد القادر حميد من بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة،رزق بتوأم من الأطفال بواسطة النطف المهربة من داخل سجون الاحتلال.

وكشفت زوجة الأسير حميد أن العائلة أطلقت اسمي هاني وهمام على التوأم، اللذان أبصرا النور، بعيداً عن والدهما.

وأكدت أن الطفلين يتمتعان بصحة جيدة، وأنه رغم الاحتلال والسجون إلا أن الله أنعم علينا بالتوأم. 

يذكر ان الاسير ناهض عبد القادر حميد  اعتقل في ليلة يوم الثلاثاء الموافق 2007/6/12م  حيث قامت مجموعة كبيرة من القوات الصهيونية الخاصة مدعومة بالآليات العسكرية والدبابات باقتحام واجتياح مدينة بيت حانون، وقامت بمحاصرة منزل الأسير ناهض في تمام الساعة 12:30 ليلا واقتحمت المنزل وقامت باعتقاله واقتادته إلى سجونها ومعتقلاتها.وحكمت عليه بالسجن 20 عاماً  بتهمة الأنتماء لحركة حماس، أمضى منهم 15 عاماً في سجون الاحتلال.

يضاف إلى أن أكثر من 30 سيدة أنجبن عبر نطف مهربة, أربعة منهن في قطاع غزة والباقي في الضفة الغربية، وفق تقرير لمركز أحرار لدراسات الأسرى.

#الاسير ناهض عبد القادر حميد #الاسرى الفلسطينيين

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