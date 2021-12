صورة: صاحبة "أغلظ شفتين في العالم" تحقن شفتيها للمرة الـ27 لتشبه دمية "براتز"

تناقلت وسائل الإعلام أن الفتاة البلغارية صاحبة الشفتين الأغلظ في العالم، تستعد لحقن شفتيها للمرة الـ27 لتشبه دمية "براتز".

وأنفقت أندريا إيفانوفا من صوفيا البالغة من العمر 24 عاما خمسة آلاف جنيه على خدمات التجميل.

وعشية عيد الميلاد القادم، ستزور العيادة للمرة السابعة والعشرين لتكبير شفتيها مرة أخرى.

وبعد ذلك، تخطط للخضوع لسلسلة من العمليات التجميلية، حيث ستأخذ عظام وجنتيها وذقنها وفكها شكلا يمنحها ملامح وجه دمية "براتز".

وبدأت أندريا إيفانوفا عملياتها عام 2018 وكانت تحقن بانتظام مادة مالئة في شفتيها وخضعت لعملية لتكبير النهدين.

Woman with world's biggest lips is getting her 27th injection https://t.co/GQwftXWYqv