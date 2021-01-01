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فاران يكشف عن أكبر معاناة له في فترته مع ريال مدريد

السبت 04 ديسمبر 2021 09:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فاران يكشف عن أكبر معاناة له في فترته مع ريال مدريد



وكالات / سما /

كان رافائيل فاران واحداً من أعضاء فريق ريال مدريد الذي حقق نجاحات لسنوات عديدة، وكان متواجداً إلى جانب راموس في قلب دفاع ريال مدريد الذي حقق الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا 4 مرات في خمس سنوات.

رحل كلا اللاعبين في الصيف بعيداً عن النادي الملكي، حيث انضم راموس إلى باريس سان جيرمان، وارتحل قلب الدفاع الفرنسي إلى مانشستر يونايتد لبدء مرحلة جديدة من مسيرته الكروية في إنجلترا.

أجرى فاران مقابلة مع صحيفة تلجراف البريطانية، وتحدث بإسهاب عن الفترة التي قضاها في المرينجي، وأشار إلى الفترة التي حقق بها نجاحات كبيرة في العاصمة الإسبانية.

أراد الفرنسي أن يشير إلى القيمة الضئيلة التي يعطيها مشجعو ريال مدريد للنجاح الذي تحقق: “بعد الفوز بدوري الأبطال..لا يهنئك المشجعون..هم فقط يقولون لك: هذا جيد جداً..دعنا ننتقل إلى المرحلة التالية..لم أفز بواحدة، فزت بأربعة بطولات وكانوا دائماً يقولون لي نفس الشئ”.

لكنه استطرد : “هذا هو سبب تميز ريال مدريد..لأنه يملك عقلية مختلفة تماماً، ولهذا السبب أردت تغيير الأجواء..ليس لأنني لم أحب هذه العقلية أو لأنها سيئة..إنها عقلية جيدة ولكني أردت أن أفعل شيئاً مختلفاً..في بعض الأحيان أعتقد أنه يجب الاستمتاع بما لديك وما حققته”.

#فاران #ريال مدريد #مانشستر يونايتد

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