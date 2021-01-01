من سيرى كسوف الشمس الكلي اليوم؟

وكالات/سما/

تشهد الأرض، اليوم السبت، كسوفا كليا للشمس، سيكون مشاهدا بشكل كامل في بعض المناطق، وجزئيا في أخرى.



وبحسب الوكالات المختصة، فإن هذا الكسوف سيكون مشاهدا عبر القارة القطبية الجنوبية "أنتاركتيكا"، في حين سيشاهد جزئيا في أقصى جنوب القارة الأمريكية الجنوبية، وجنوب إفريقيا، وأستراليا، ونيوزيلندا، ولن يكون مشاهدا في الوطن العربي، وهو الكسوف الثاني والأخير هذا العام.



من جانبه، أشار رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهره، إلى أن "مراحل هذا الكسوف كافة ستستمر 4 ساعات و7 دقائق ما بين الساعة 08:30 صباحاً حتى الساعة 12:37 ظهرا بتوقيت مكة المكرمة"، موضحا أن "هذا الكسوف يحدث بعيدا في القارة القطبية الجنوبية، وأن عددا محدودا جدا من الناس، يشمل العاملين في محطات البحوث العلمية في أنتاركتيكا وعلى متن السفن القطبية أو الطائرات، سيتمكنون من مشاهدته".

ولفت ماجد أبو زاهره إلى أن "الكسوف يحدث عندما يعبر القمر بداية الشهر أمام الشمس، وأنه بالرغم من أن الشمس أكبر بـ400 مرة من القمر، حيث أنها تبعد حوالي 400 مرة، فهو يغطيها تماما ويسقط ظله على سطح الأرض"، مضيفا أن "ظل القمر عادة ما يتحرك أثناء كسوف الشمس الكلي من الغرب إلى الشرق، ولكن بالنسبة لهذا الظل، فإنه سيتحرك في الاتجاه المعاكس، لأنه يحدث بالقرب من القطب الجنوبي، حيث سينحني مسار الكسوف من محيط القارة القطبية الجنوبية إلى الجرف الجليدي".

يذكر أن كسوف الشمس الكلي سيتكرر في القارة القطبية الجنوبية مرة أخرى في 15 ديسمبر 2039.