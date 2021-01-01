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لجنة فنية جديدة في نادي خدمات خانيونس

السبت 04 ديسمبر 2021 09:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لجنة فنية جديدة في نادي خدمات خانيونس



غزة / سما /

عيّن مجلس إدارة نادي خدمات خانيونس، لجنة فنية استشارية لمتابعة الفريق الأول لكرة القدم, المنافس في الدرجة الأولى.

وأكد خدمات خانيونس, أن اللجنة الفنية تتكون من المشرف الرياضي أحمد صافي، والكابتن حسين الترابين، وأ. حمدي تنيرة، ود. محمود البراغيتي، والكابتن محمد مصران.

وبيّن النادي أن الهدف من وجود اللجنة, متابعة شؤون واحتياجات الفريق, لضمان تحقيق حلم الرجوع للدرجة الممتازة في ختام الموسم الكروي 2021-2022.

يشار إلى أن خدمات خانيونس يلعب مع خدمات جباليا الأحد القادم, ضمن منافسات الأسبوع الأول من دوري الدرجة الأولى.

#دوري الدرجة الأولى #خدمات خانيونس

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