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"شتمني فقتلته".. تفاصيل مشاجرة بين اثنين من أرباب السوابق

السبت 04 ديسمبر 2021 09:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"شتمني فقتلته".. تفاصيل مشاجرة بين اثنين من أرباب السوابق



القاهرة/سما/

ذكر موقع "صدى البلد" المصري مساء يوم الجمعة أن منطقة المطرية شهدت جريمة قتل بشعة، حيث أقدم مطلوب للعدالة على قتل "زميله".

وأفاد موقع "صدى البلد" بأن اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة تلقى إخطارا من مباحث قسم المطرية يفيد بوقوع مشاجرة بين مسجلين خطرين ومقتل أحدهما.

وأضاف أن قوات الأمن شكلت فريق بحث على الفور وتمكنت من القبض على المتهم الهارب وضبط السلاح المستخدم في الجريمة.

وأفاد الجاني بأنه أقدم على جريمته بسببب إهانة المجني عليه له أمام الأهالي، مشيرا إلى أن مشادة كلامية بينهما تطورت لعراك قام على إثره بطعنه حيث لقي مصرعه.

#مصر #حوادث #جرائم

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