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مدرب فلسطين: لا بديل عن الفوز أمام السعودية

السبت 04 ديسمبر 2021 09:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مدرب فلسطين: لا بديل عن الفوز أمام السعودية



الدوحة / سما /

أكد مكرم دبدوب المدير الفني للمنتخب الوطني الفلسطيني, أنه لا بديل عن الفوز أمام السعودية, ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس العرب.

وقال دبدوب في تصريحات صحفية, إن لقاء السعودية لن يكون سهلا, مبينا أنهم يسعون للانتصار فقط, والذي سيكون مفتاح الوصول للدور الثاني, وفقا لتعبيره.

وأضاف: "الأخطاء أمام السعودية ممنوعة, نحن مطالبون بالنقاط الثلاث لأجل الحفاظ على حظوظنا بالتأهل للدور الثاني, والجميع يدرك ذلك الأمر".

وبيّن أنه عالج الأخطاء التي ظهرت في الموقعة الأولى أمام المغرب, لضمان عدم تكرارها ضد "الأخضر" السعودي.

يشار إلى أن منتخب فلسطين خسر أمام المغرب (0-4) في الجولة الأولى, على غرار السعودية التي سقطت أمام الأردن (0-1).

#المنتخب الوطني #مكرم دبدوب #السعودية #بطولة كأس العرب #كأس العرب #الأردن

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