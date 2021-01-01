6 مباريات في افتتاح دوريات غزة المختلفة اليوم

غزة / سما /

تعود الحياة لتنبض في ملاعب كرة القدم الغزية، والتي ستكون اليوم على موعد مع انطلاق منافسات دوري الدرجة الممتازة، ودوري الدرجة الأولى، ودوري الدرجة الثالثة.

ففي دوري الدرجة الممتازة، يستقبل فريق شباب رفح نظيره الأهلي الفلسطيني، على ملعب رفح البلدي جنوب القطاع، فيما يستقبل الصداقة فريق الهلال على ملعب فلسطين.

وفي دوري الدرجة الأولى، يستقبل خدمات البريج ضيفه المجمع الإسلامي، على ملعب الشهيد محمد الدرة وسط القطاع، فيما يرحل الجلاء إلى ملعب بيت حانون البلدي، لمواجهة فريق نماء.

أما في دوري الدرجة الثالثة، فيلتقي فريقي شباب الزيتون وحطين في فرع "غزة والشمال" على ملعب بيت لاهيا، فيما يلعب على ملعب خانيونس البلدي، فريقي الشوكة والشافعي.