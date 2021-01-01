شرطة المرور بغزة توضح الحالة المرورية خلال 24 ساعة الماضية

غزة / سما /

نشرت شرطة المرور في قطاع غزة، صباح اليوم السبت، تقريرها اليومي الخاص بحالة الطرق خلال الـ24ساعة الماضية في القطاع.

وجاء في التقرير، أن حركة مرورية هادئة منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية.

ونوهت الشرطة في تقريرها عن استمرار الأعمال على الطريق في بعض الأماكن بسبب تجهيز بنية تحتية ،داعية السائقين لأخذ المزيد من الحيطة والحذر الكافيين أثناء السير في تلك المناطق.

وفيما يلي نص التقرير:

شرطة المرور بغزة تعلن حالة الطرق اليوم السبت:

???? حركة مرورية هادئة منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية.

???? ننوه عن استمرار الأعمال على الطريق في بعض الأماكن بسبب تجهيز بنية تحتية ، لذلك ندعو السائقين لأخذ المزيد من الحيطة والحذر الكافيين أثناء السير في تلك المناطق.

???? استمرار الإغلاق الكلي لشارع الجلاء "السايد الشرقي والغربي" من مفترق شركة جوال حتى مفترق مسجد أبو أيوب الأنصاري، وكذلك شارع الوحدة "السايد الشمالي والجنوبي" من مفترق المحاكم حتى مفترق برج شوا وحصري، بوجود أعمال إزالة برج الجوهرة.



???????? عند حدوث أي حادث مروري يمكنك التواصل مع العمليات المركزية أو الإتصال على الرقم 177.

???? يسرنا استقبال شكواكم وملاحظاتكم واستفساراتكم عبر تطبيق واتس أب على الرقم 00972594100640.