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إحصائية حركة السفر عبر معبر بيت حانون خلال الأسبوع الماضي

السبت 04 ديسمبر 2021 09:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إحصائية حركة السفر عبر معبر بيت حانون خلال الأسبوع الماضي



غزة/سما/

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح السبت، إحصائية حركة التنقل عبر منفذ بيت حانون شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي (28 نوفمبر- 3 ديسمبر 2021).

وأوضحت الإحصائية أن إجمالي المغادرة عبر منفذ بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغت 5390 مغادراً، فيما بلغ عدد الوصول 4346.

وأشارت إلى أن المغادرين توزعوا إلى 5249 مواطناً و104 أجانب، و37 من فلسطيني الداخل.


وذكرت هيئة المعابر أن أعداد الوافدين لغزة عبر منفذ بيت حانون توزعت بين 4219 مواطناً، و87 أجنبياً، و40 من فلسطيني الداخل.

يشار أن حاجز بيت حانون يقع في أقصى شمال قطاع غزة وهو منفذ حدودي يفصل بين القطاع والأراضي المحتلة عام 48.

#معبر بيت حانون

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