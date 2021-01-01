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الاحتلال يحتجز 24 مواطنا من الخليل ويخضعهم للتحقيق الميداني

السبت 04 ديسمبر 2021 09:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، 24 مواطنا بينهم أشقاء من الخليل لساعات، وأخضعتهم للتحقيق الميداني.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال داهمت عشرات المنازل في صوريف، وفتشتها بطريقة استفزازية، ما أثار حالة من الهلع بين المواطنين، لا سيما النساء والأطفال، واحتجزت 24 مواطنا لساعات ثم أطلقت سراحهم، وهم: سمير صالح القاضي، ومالك تيسير القدسي غنيمات، وبهاء يوسف عرعر، ومعروف وحيد أبو فارة، وضياء خالد محمود غنيمات، والأشقاء مروان وابراهيم ومجدي محمد عبد القادر أبو فارة، وعنان محمود القاضي ونجله نور وأشقائه أحمد ويحيي، وحسام أحمد عبد الفتاح الهور، وحسام عامر حدوش، وأيمن محمد الهور (أيمن هنية)، ومحمد ابراهيم الهور، وتقي الدين جمال الهور، ومجاهد خالد الهور، ومصعب خليل غنيمات، وبهاء زياد أمين أبو فارة، وابراهيم اكوانين احميدات، وشادي ابراهيم غنيمات وشقيقه فادي، وأحمد اسماعيل غنيمات.

#الاحتلال #الخليل

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