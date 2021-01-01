رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم السبت، إصابة عشرات المواطنين بجروح مختلفة خلال قمع الاحتلال مسيرات سلمية في مناطق متفرقة بالضفة.

كما عنونت الصحف، تسليم سلطات الاحتلال جثمان الشهيد الفتى محمد حمدان (16 عاما)، ومقتل شاب وإصابة آخر برصاص الشرطة الإسرائيلية في أم الفحم داخل أراضي الـ 48.

وفي يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

- عشرات الإصابات بالضفة وانهيار جزئي في أرضية منطقة باب الحديد بالقدس بسبب حفريات الاحتلال

- الرئيس يستقبل في عمان رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي

- الاحتلال يسلم جثمان الشهيد الفتى محمد مطر وتشييع جثمانه اليوم في دير أبو مشعل

- قرداحي يستقيل من منصبه بعد أسوأ أزمة بين لبنان والخليج.. وأمل في جهود ماكرون لحلها

- وفاة و287 إصابة بـ "كورونا"

- مصرع 4 مواطنين في 3 حوادث سير بالضفة وغزة

- اللجنة الشعبية في اللد تحذر من مسيرة أعلام استفزازية لمتطرفين يهود غدًا

- الشرطة الاسرائيلية تقتل شابًا في أم الفحم واللجنة الشعبية تحملها مسؤولية الوضع المأساوي بالمدينة

- اختراق هواتف مسؤولين أميركيين بتطبيق اسرائيلي

- بلينكن يدعو بينيت لوقف الاستيطان

"الأيام":

- إصابة عشرات المواطنين في النقاط الساخنة خلال قمع حيش الاحتلال مسيرات الجمعة

- عمان: الرئيس يستقبل رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي

- الاحتلال يسلم جثمان الشهيد محمد مطر وتشييعه في دير أبو مشعل اليوم

- مصرع مواطنين ومستوطن بحادث سير مروع غرب رام الله

- مصادر: اختراق هواتف وزارة الخارجية الأميركية ببرنامج تجسس لشركة اسرائيلية

- "كورونا": وفاة و287 إصابة جديدة

- 50 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

- أم الفحم: قتيل برصاص الشرطة الاسرائيلية بزعم الدهس

"القدس":

- عشرات الجرحى بالرصاص خلال مواجهات ومسيرات في بيتا وبيت دجن وكفر قدوم

- قوات الاحتلال تسلم جثمان الشهيد الفتى محمد مطر

- أكثر من 50 ألفا صلوا في الأقصى رغم القيود الإسرائيلية

- شهيد برصاص الشرطة في أم الفحم

- بلينكن طالب بينت بعدم اقامة مستوطنة على أرض مطار قلنديا

- وفاة و287 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

- مصرع 3 مواطنين وطفل بحوادث سير غرب رام الله وجنين وغزة

- قرداحي يقدم استقالته من حكومة ميقاتي