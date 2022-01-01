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وزارة العمل: تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور يبدأ العام المقبل

السبت 04 ديسمبر 2021 09:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزارة العمل: تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور يبدأ العام المقبل



رام الله/سما/

قال وزير العمل، نصري أبو جيش، إن تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور سيبدأ بداية العام 2022 حيث ستقوم طواقم التفتيش التابعة للوزارة بتطبيق القرار على المنشآت كافة.

وأشار إلى أن قرار مجلس الوزراء الذي صدر قبل شهور كان برفع الحد الأدنى للأجور إلى مبلغ 1880 شاقل.
 
وأضاف في لقاء مع إذاعة "صوت فلسطين"، صباح اليوم، أن طواقم الوزارة ستنفذ حملة توعية في المنشآت الاقتصادية كافة في أول 3 شهور من العام، ولاحقاً ستتخذ إجراءات لإلزام أصحاب العمل لدفع الحد الأدنى من الأجور.

وأردف قائلاً: "نأمل من أصحاب المنشآت والعمل أن يبدأوا بتطبيق الحد الأدنى من الأجور بداية العام".

وتابع: "القرار يشمل محافظات الضفة وغزة لكن للأسف ليس لدينا سلطة في القطاع، ونحاول مع بعض الموظفين المتبقين في وزارة العمل، أن يساعدونا في فرض الحد الأدنى للأجور وأن يصبح نافذاً".

#رفع الحد الأدنى للأجور #وزارة العمل الفلسطينية

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