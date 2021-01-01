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احتجاز حمو بيكا في مطار دبي

السبت 04 ديسمبر 2021 09:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
احتجاز حمو بيكا في مطار دبي



أبوظبي/سما/

كشف مطرب المهرجانات المصري، حمو بيكا، تفاصيل احتجازه في مطار دبي لساعات طويلة أمس الجمعة، بعد وصوله من السعودية، لإحياء بعض الحفلات في الإمارات.


وفي تصريح لموقع "القاهرة 24"، قال حمو بيكا موضحا: "مدة إقامتي في دبي كانت قد انتهت، خاصة أنني لم أتردد عليها منذ فترة طويلة، ولذلك تم احتجازي في المطار، حتى تفهمت السلطات الوضع وانتهاء بعض الإجراءات الخاصة بدخولي دبي، وبالفعل تم إنهاء الأزمة". 

تجدر الإشارة إلى أن نقابة المهن الموسيقية المصرية كانت قد أعلنت إيقاف بعض مطربي المهرجانات الشعبية من الغناء في مصر، لحين تقنين أوضاعهم وأوراقهم، وكان أبرزهم: حمو بيكا، وحسن شاكوش.

#حمو بيكا #حسن شاكوش

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