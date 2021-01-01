حملة مداهمات واعتقالات واسعة في الضفة

الخليل/سما/

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم السبت، حملة مداهمات واعتقالات واسعة طالت أكثر من24 مواطنا من بلدة صوريف شمال غرب الخليل، ومعظمهم أسرى محررون ومن بينهم النائب في المجلس التشريعي عن حركة حماس د.سمير القاضي.

وعرف من المعتقلين:

ضياء غنيمات

مصعب غنيمات

مالك غنيمات

بهاء عرعر

بهاء زياد فروخ

مصعب عطية غنيمات

حسام حدوش

والاخوة أحمد ويحيى وعنان وابنه نور القاضي

الشيخ مروان واخيه ابراهيم ابو فارة

احمد سماعيل غنيمات

تقي جمال الهور

حسام الدين الهور

محمد ابراهيم الهور

مجاهد خالد الباشا الهور

محمد وشادي ابراهيم غنيمات

معروف وحيد ابو فارة

ايمن هنية الهور

مجدي عبد الجليل ابو فارة

ابراهيم كوانين