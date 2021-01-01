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مصرع ثلاثة شبان بانقلاب سيارة في حيفا

السبت 04 ديسمبر 2021 07:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصرع ثلاثة شبان بانقلاب سيارة في حيفا



حيفا/سما/

لقي 3 شبان عرب، في العشرينيات من أعمارهم، مصارعهم في حادث انقلاب سيارة على شارع 70 قرب مفرق مدينة طمرة الرئيسي، بعد منتصف ليل الجمعة – السبت.

 
وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الحديث يدور عن شقيقين وصديق لهما، وهم من سكان مدينة حيفا.

وذكر شهود عيان، أن السيارة انحرفت عن مسارها لأسباب لم تتضح بعد، ما أدى إلى انقلابها في حاشية الشارع.

وأقر طاقم طبي من مركز "الزهراوي" الطبي وفاة 3 مصابين متأثرين بجروحهم الخطيرة بعد فشل محاولات إنقاذ حياتهم.

وذكر أحد المضمدين أنه "مع وصولنا إلى المكان شاهدنا سيارة محطمة إثر انقلابها عدة مرات، وبداخلها 3 عالقين وهم فاقدون للوعي دون نبض أو تنفس، ولم يكن أمامنا سوى إقرار وفاتهم متأثرين بجروحهم الخطيرة". وباشرت الشرطة التحقيق في حيثيات وقوع الحادث.

هذا، ويستدل من معطيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 331 شخصا بينهم 99 مواطنا عربيا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على شوارع البلاد، منذ مطلع العام 2021 ولغاية يوم الخميس.

#حيفا #حوداث سير

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