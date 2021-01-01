  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الطقس: ارتفاع ملموس في درجات الحرارة

السبت 04 ديسمبر 2021 07:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: ارتفاع ملموس في درجات الحرارة



رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم السبت، غائمًا جزئيًا إلى غائم، وباردًا نسبيًا نهارًا إلى بارد ليلًا، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غد الأحد، يكون الجو غائما جزئيا، وباردا نسبيا نهارا إلى بارد ليلا، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، ويتوقع سقوط امطار متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية والوسطى، والرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وبعد غد الاثنين، يكون الجو غائما جزئيا، وباردا نسبيا نهارا إلى بارد ليلا، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

#طقس فلسطين اليوم #الارصاد الجوية الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة تكشف تفاصيل المخطط المصري لبناء وحدات سكنية وجسور في غزة

ورقة استقالة جورج قرداحي تتضمن مفاجأة للجميع... ورئيس الوزراء يعلق (فيديو)

"آلهة السماء" الطائرة تثير جدلا واسعا في مصر... الجيش يعلن سلاحه الجديد

أسعار صرف العملات

فنانة مصرية تطالب بتغيير حكم من أحكام الشريعة الإسلامية

تفاصيل جديدة: النيابة التركية تطالب بسجن 16 متهما بالتجسس لصالح المخابرات الإسرائيلية

رئيس "آمان" الأسبق: "إسرائيل" فقدت الفرصة.. هناك معرفة في إيران لا يمكن تدميرها

الأخبار الرئيسية

فلسطين-730x438-1

معاريف.. المستوطنون بشريعة غولدشتاين: اقتل 29 مصلياً نجعل قبرك مزاراً دينياً لليهود

بيغاسوس

"رويترز": اختراق هواتف مسؤولين أميركيين بتطبيق تصنّعه شركة NSO الإسرائيلية

تفاصيل جديدة: النيابة التركية تطالب بسجن 16 متهما بالتجسس لصالح المخابرات الإسرائيلية

رئيس "آمان" الأسبق: "إسرائيل" فقدت الفرصة.. هناك معرفة في إيران لا يمكن تدميرها

مصدر بالمقاومة يكشف تفاصيل سلسلة عروض وإغراءات قدمت لحماس مقابل هدنة طويلة الأمد

الاتصالات الفلسطينية