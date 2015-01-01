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واشنطن: إيران لم تسع لحل القضايا الخلافية حول ملفها النووي في المفاوضات الأخيرة

الجمعة 03 ديسمبر 2021 10:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن: إيران لم تسع لحل القضايا الخلافية حول ملفها النووي في المفاوضات الأخيرة



واشنطن /سما/ رويترز

اعتبرت جين بساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض أن موقف إيران في المفاوضات هذا الأسبوع، لم ينمّ عن سعيها لحل القضايا الخلافية حول ملفها النووي.

وأكدت بساكي أن الحل قد يكون في متناول اليد إذا التزمت إيران بذلك.

وأصبحت المحادثات الأمريكية الإيرانية غير المباشرة حول إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 على شفا أزمة يوم الجمعة مع توقفها حتى الأسبوع المقبل وإبداء مسؤولين أوروبيين قلقهم من مطالب الإدارة الإيرانية الجديدة المتشددة.

وأفاد موقع "أكسيوس" بأن دبلوماسيين غربيين أبلغوا وفد إيران إلى المفاوضات في فيينا بأن المقترحات النووية الجديدة التي قدمتها طهران "غير جدية".

وقال دبلوماسي من مجموعة E3 إن مندوبي فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة للمفاوضات، أبلغوا الإيرانيين بالتنسيق مع الولايات المتحدة أن الاقتراحات الافتتاحية التي قدموها كانت "غير جادة وغير مقبولة".

وقال رئيس فريق المفاوضين الإيراني للمحادثات النووية علي باقري كني، إن الأطراف الأوروبية لم تكن راضية عن بعض مقترحات طهران، وأن الأخيرة قدمت اقتراحات موثقة وتنتظر الرد من مفاوضيها.

#البيت الأبيض #جين بساكي #الولايات المتحدة #الاتفاق النووي #البرنامج النووي الإيراني #ايران

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