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البرهان: "ملف العلاقة مع إسرائيل كان ضروريا لإعادة السودان للمجتمع الدول"

الجمعة 03 ديسمبر 2021 10:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
البرهان: "ملف العلاقة مع إسرائيل كان ضروريا لإعادة السودان للمجتمع الدول"



الخرطوم /سما/

قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان،اليوم الجمعة، إن مهمته تنتهي بانتهاء الفترة الانتقالية، مشيرا إلى أن"ملف العلاقة مع إسرائيل كان ضروريا لإعادة السودان إلى المجتمع الدولي وعلاقة السودان مع إسرائيل ربما تتخذ شكلا طبيعيا في النهاية". 

وأكد أن"رفع حالة الطوارئ في السودان مرتبط باجتماع مع الحكومة والتنسيق مع مجلس الأمن والدفاع، والاتفاق السياسي".

جاءت تصريحات البرهان في مقابلة مع قناة "العربية"،الجمعة، حيث أكد  أن "البعض يريد أن يجعل من المكون العسكري شماعة لفشل الكثيرين"، مؤكداً أن "الوضع الانقلابي لا ينطبق على إجراءاتنا.. ولكنها عملية تصحيح".

وتابع البرهان "لا نريد استبدال أحد من القوى السياسية ونريد إفساح المجال للجميع ومهمتي تنتهي بانتهاء الفترة الانتقالية" وأوضح قائد الجيش السوداني "لدي مهمة محددة ملتزم بها أمام الشعب والجيش باستكمال الفترة الانتقالية".

كما أكد البرهان أن أجندة بعض القوى السياسية مع الخارج تهدف لعرقلة العملية الانتقالية.

وأشار إلى أن "النظام السابق بقيادة عمر البشير، جزء من الدولة العميقة، موضحا أن قوى سياسية حالية تلعب نفس الدور"

#مجلس السيادة السوداني #السودان #عبد الفتاح البرهان #التطبيع مع اسرائيل #الدول العربية #انقلاب السودان

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