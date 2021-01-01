جلسة طارئة في أم الفحم عقب مقتل شابين في جريمتي إطلاق نار

القدس المحتلة /سما/

عقدت بلدية أم الفحم، مساء يوم الجمعة، جلسة طارئة في أعقاب مقتل شابين في جريمتين منفصلتين خلال 24 ساعة الماضية.

وشارك في الجلسة رئيس بلدية أم الفحم، د. سمير محاميد، رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، مضر يونس، أعضاء اللجنة الشعبية وعدد من النواب العرب ورؤساء السلطات المحلية العربية.

يُشار إلى أنّ مدينة أم الفحم تشهد حالة من التوتر في ظل تفاقم أحداث العنف وجرائم القتل، في الوقت الذي تتقاعس فيه شرطة الاحتلال عن القيام بدورها في لجم هذه الظاهرة التي باتت تهدد مجتمعا بأكمله.