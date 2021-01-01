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جامعة بيرزيت تعلن تعطيل الدوام في حرم الجامعة غدا وتحويله للنظام الإلكتروني

الجمعة 03 ديسمبر 2021 09:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
جامعة بيرزيت تعلن تعطيل الدوام في حرم الجامعة غدا وتحويله للنظام الإلكتروني



رام الله /سما/

أعلنت جامعة بيرزيت بأن التعليم غداً السبت، 4 كانون الأول 2021، سيكون عن بعد بالكامل، وبأنه لن تعقد أي نشاطات للطلبة داخل الجامعة

وأضافت في بيان صحفي: تأسف جامعة بيرزيت للإشكاليات التي تمت معايشتها بين مجموعة من الطلبة خارج الجامعة، وتستنكر اللجوء إلى العنف والتراشق على صفحات التواصل الاجتماعي، وتدعو الجميع إلى الالتزام بالأنظمة والقوانين، وإلى احترام التنوع والحق في التعبير دون تهجم أو إساءة

وأكدت الجامعة بأن التجاوزات سيتم التعامل معها بما يتطلبه الأمر من جدية ومسؤولية، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الطلبة والعملية التعليمية داخل الحرم الجامعي

ودعت الجامعة أسرتها بكافة مكوناتها إلى التكاتف من أجل المحافظة على صرحنا الأكاديمي والوطني، في مواجهة التحديات والصعوبات الناجمة عن تعقيدات الوضع العام، وذلك كجزء من سعينا لجعل جامعتنا نموذجاً لوطننا فلسطين التي نريد

#جامعة بيرزيت

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