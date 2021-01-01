حصيلة| أكثر من مائتي إصابة بمواجهات مع الاحتلال في بيتا وبيت دجن

نابلس /سما/

أكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن حصيلة مواجهات بلدتي بيتا وبيت دجن في محافظة نابلس اليوم الجمعة، وصلت إلى أكثر من مائتي إصابة، بينها إصابات بجروح بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وبالرصاص الحي، وبالاختناق بالغاز المسيل، وإصابات أخرى.

وأوضح مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل أن حصيلة الإصابات في جبل صبيح ببلدة بيتا جنوب نابلس كانت: إصابة واحدة بجروح بالرصاص الحي وتم نقل المصاب إلى مستشفى رفيديا في مدينة نابلس، وكذلك 28 إصابة بجروح بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط بينهم صحافي أصيب بقدمه ونقل 4 من الإصابات المطاطية إلى المستشفى واحد منها كانت بالعين، وكذلك كانت هناك 147 إصابة بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، و11 إصابة بالحروق وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وتابع جبريل، أما في مواجهات بيت دجن شرق نابلس، فتم التعامل مع 3 إصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و18 إصابة بالاختناق بالغاز المسيل للدموع وتم علاج المصابين ميدانيًا.