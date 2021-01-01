  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

التعليم بغزة: "بوابة روافد" تفوز بتمثيل فلسطين للمنافسة على جائزة مؤتمر القمة العالمية للإبداع الرقمي

الجمعة 03 ديسمبر 2021 09:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
التعليم بغزة: "بوابة روافد" تفوز بتمثيل فلسطين للمنافسة على جائزة مؤتمر القمة العالمية للإبداع الرقمي



غزة /سما/

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة عن فوز بوابة روافد التعليمية  بتمثيل فلسطين في مسابقة جائزة مؤتمر القمة العالمية للإبداع الرقمي للعام 2021، وهي إحدى الجوائز الخاصة بمنظمة الأمم المتحدة.

وقد تفوقت روافد على مجموعة من التطبيقات والمشاريع والمبادرات التي تقدمت للمنافسة على المستوى الوطني، حيث قامت مبادرة القمة العالمية WSA للمحتوى الرقمي بتقييم المشاريع والمبادرات المتقدمة، واختارت بوابة روافد التعليمية لتمثيل فلسطين في المسابقة العالمية "جائزة مؤتمر القمة العالمية للإبداع الرقمي" للدورة الحالية.

وسيمثل موقع روافد دولة فلسطين للمشاركة في منافسات المسابقة مع 180 دولة عضو في هيئة الأمم المتحدة.

وتبحث المسابقة عن أفضل التطبيقات التي تقدم حلولاً رقمية لأي من أهداف المنظمة الدولية المتعلقة بالتنمية المستدامة.

ويتمتع موقع روافد التابع لوزارة التربية والتعليم العالي في غزة بحظوظ وافرة للفوز  بالمسابقة وتحقيق مستوى متقدم ورفع علم فلسطين خاصة أنه يمتلك إمكانيات مميزة في توظيف التكنولوجيا والتطبيقات الرقمية.

كما يوفر خدمة الدروس التعليمية المصورة للآلاف من الطلبة في الضفة والقطاع والمهتمين على مستوى الوطن العربي والعالم.

 يشار إلى أن موقع روافد التعليمي أثبت جدارته وله تاريخ حافل في الفوز خلال السنوات القليلة الماضية؛ فقد فاز بجائزة سمو الأمير سالم الصباح للمعلوماتية في الكويت ضمن أفضل 10 مشاريع تقنية، وفاز  أيضاً ضمن أفضل 15 ابتكاراً تكنولوجياً في مجال التعلم الإلكتروني على مستوى العالم، وذلك في نتائج مُسابقة Reimagine Education العالميّة للابتكار في التعليم ضمن فعاليات المؤتمر العالمي بلندن.

#التربية والتعليم #جائزة مؤتمر القمة العالمية للإبداع الرقمي #بوابة روافد التعليمية

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة تكشف تفاصيل المخطط المصري لبناء وحدات سكنية وجسور في غزة

أسعار صرف العملات

فنانة مصرية تطالب بتغيير حكم من أحكام الشريعة الإسلامية

"آلهة السماء" الطائرة تثير جدلا واسعا في مصر... الجيش يعلن سلاحه الجديد

ورقة استقالة جورج قرداحي تتضمن مفاجأة للجميع... ورئيس الوزراء يعلق (فيديو)

قائد فيلق القدس: أمريكا "ستتهشم أسنانها" إذا اتخذت أي خطوة ضد إيران

القائمة المحدثة لأسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة

الأخبار الرئيسية

فلسطين-730x438-1

معاريف.. المستوطنون بشريعة غولدشتاين: اقتل 29 مصلياً نجعل قبرك مزاراً دينياً لليهود

بيغاسوس

"رويترز": اختراق هواتف مسؤولين أميركيين بتطبيق تصنّعه شركة NSO الإسرائيلية

تفاصيل جديدة: النيابة التركية تطالب بسجن 16 متهما بالتجسس لصالح المخابرات الإسرائيلية

رئيس "آمان" الأسبق: "إسرائيل" فقدت الفرصة.. هناك معرفة في إيران لا يمكن تدميرها

مصدر بالمقاومة يكشف تفاصيل سلسلة عروض وإغراءات قدمت لحماس مقابل هدنة طويلة الأمد

الاتصالات الفلسطينية