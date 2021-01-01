عقد مؤتمر بعنوان: “العدالة بين الجنسين من منظور المواطنة والدين”‏

عقدت الكنيسة الانجيلية اللوثرية في الأردن والأراضي المقدسة المؤتمر السنوي الثاني بعنوان: ” العدالة بين الجنسين من منظور المواطنة والدين”، امس الأول في رام الله، وذلك بمناسبة حملة” الـ 16 يوم العالمية ضدّ العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي”. وجاء المؤتمر كجزء من مشروع تحت عنوان الشابات للتوعية والوكالة والدعوة والمساءلة YW4A وبالتعاون مع شبكة Faith to Action.
وترأس المؤتمر المطران سني ابراهيم عازر مطران الكنيسة الانجيلية اللوثرية في الأردن والأراضي المقدسة وتخلل المؤتمر مداخلات من كل من الدكتور محمود الهباش- قاضي قضاة فلسطي، والدكتورة ليلى غنام- محافظ رام الله والبيرة ومنى الخليلي- أمينة سر الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية وكريس ديكر- مدير برنامج سواسية المشترك وأمل ترزي- سكرتيرة عامة لجمعية الشابات المسيحية وناصيف معلم، المدير العام للمركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية، وهدف المؤتمر لمناقشة قضية العدالة بين الجنسين من وجهة نظر مسيحية وإسلامية وسلط الضوء على تجربة الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في قانون الأسرة.
وتم خلال المؤتمر عرض دراسة عن قوانين الأحوال الشخصية في المحاكم الدينية في فلسطين قدمتها القاضية صمود الضميري، رئيسة نيابة الأحوال الشخصية في المحاكم الشرعية والقاضية سكارليت بشارة القاضية لدى محكمة البداية للكنيسة الانجيلية اللوثرية في الأردن والأراضي المقدسة، والتي ارتكزت حول فجوات النوع الاجتماعي في القوانين والسياسات والإجراءات المعمول بها في المحاكم الكنسية والشرعية في فلسطين والتي تشكل عائقا لوصول النساء والفتيات للعدالة ولا سيما في المواد المتعلقة بسن الزواج والطلاق والميراث والأموال المشتركة.
كما قدمت رشا صلاح الدين دراسة عن مشاركة المرأة في المحاكم الدينية في فلسطين، وأهمية مشاركتها كصانعة قرار. وناقشت الدراسات التحديات التي تعيق وصول المرأة الى حقوقها وتمكينها والممارسات التي تروج للعنف القائم على النوع الاجتماعي والتمييز ضد المرأة الذي يؤدي إلى إقصاء المرأة من المشاركة في المناصب القيادية.
وسعى المؤتمر الى تحقيق المساواة بين الجنسين وذلك في سبيل تعزيز الأهداف المشتركة والعمل على معالجة الأسباب الرئيسية لعدم المساواة بين الجنسين والسعي نحو تحقيق الهدف الخامس للتنمية المستدامة والخاص بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات.
وعزز هذا المؤتمر الحوار بين الديانات للتعمق والتباحث في الكتب السماوية حول موضوع المساواة بين الجنسين وتعزيز العمل الجماعي على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وذلك من خلال إيجاد وسائل ومنهجيات ابتكارية وخلاقة لضمان تطبيق العدالة والمساواة بين الجنسين على أرض الواقع ولاسيما في المجتمعات الدينية وضمان حماية حقوق المرأة والفتيات من قبل الهيئات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.