بلدية بيت جالا تناقش خطتها التطويرية مع المجتمع المحلي

بيت لحم /سما/

نظمت بلدية بيت جالا لقاء جماهيريا لمناقشة ما تم انجازه من الخطة الاستراتيجية للمدينة بحضور رئيس واعضاء مجلس بلدي بيت جالا وممثلي المؤسسات الاهلية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني وممثل عن برنامج التعاون الالماني ال GIZ حيث يهدف اللقاء لمناقشة الخطة الاستراتيجية لمدينة بيت جالا وتصورات الخطة للمرحلة المقبلة.

وافتتح اللقاء بكلمة ترحيبية القاها رئيس بلدية بيت جالا نيقولا خميس الذي اكد ان هذا اللقاء يهدف لتعريف الجمهور بالمشاريع التي تم انجازها ضمن وثيقة الخطة الاستراتيجية للاعوام ٢٠١٨ حتى العام ٢٠٢١

واشار خميس الى انه تم تنفيذ ٩٥ ٪؜ مما ورد في الخطة السابقة بقيمة اجمالية بلغت 35 مليون شيكل اسرائيلي فيما تم تمديد تنفيد باقي بنود الخطة لسنة اضافية بسبب تأجيل الانتخابات المحلية حيث تم انجاز العديد من المشاريع ابرزها تحديث شبكة مياه الشرب وبناء خط العبارات واعادة تأهيل الشوارع الى جانب مشرع ناقل لمياه الصرف الصحي والفيضانات التي كانت تحدث لاسباب كثيرة بسبب اندفاع مياه الامطار من مناطق الخضر والدوحة وبيت لحم الى اراضي بيت جالا.

ورحب خميس بممثل الـ GIZ علي فرج على حضوره حيث كان التعاون الالماني مساهما ومشرفا على اعداد وتنفيذ الخطة الاستراتيجية، مشيرا الى ان بلدية بيت جالا اليوم واحدة من بلديتان اثنتان في الضفة لجمع ضريبة الاملاك بشكل مباشر من المواطنين ما يعكس نوع من الثقة والقدرة على العمل.

بدوره، اشار وليد الخطيب المدير المالي في بلدية بيت جالا الى ان البلدية تسعى لتنفيذ عدد من المشاريع التي تم ترحيلها للعام القادم حيث تم مناقشة هذه المشاريع مع المجتمع المدني وهو صاحب الرأي في تحديد الاولويات للمدينة تحت شعار مدينة آمنة سياحية خضراء.

واشار الخطيب الى ان غالبية المشاريع التي جرى ويجري العمل عليها ركزت على مجالات البنى التحتية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والحكم الرشيد كما تم عمل اكثر من خمسة كيلو مترات طولية الى جانب استبدال خطوط المياه موضحا ان البلدية جلبت تمويل بقيمة ٧ مليون شيكل لحل مشكلة مياه الامطار القادمة من بيت لحم والدوحة و تم حل مشكلة الفيضانات كما اشار الى انه يجري العمل على حل مشكلة فيضان المياه في منطقة راس بيت جالا.

وحول مشاريع تعبيد الشوارع وتوسيعها في مناطق مختلفة بالمدينة اشار الخطيب الى ان العمل جاري على تنفيذ مزيد من المشاريع في هذا الاطار كما اشار الخطيب الى ان بلدية بيت جالا عملت على تطوير مجالات العمل في الادارة والحوكمة الرشيدة حيث تم انجاز بناء البلدية بحيث تسمح اقسامها بالعمل للطواقم بكل اريحية الى جانب فتح قسم خاص لخدمات الجمهور.

من جهتها، قالت المهندسة سامية زيت خليلية مديرة دائرة التخطيط والمشاريع في بلدية بيت جالا ان المشاريع التي تم عرضها في الخطة التي انتهت حيث يجري العمل على تجديد الخطة للعام المقبل كخطة طوارئ موضحة انه تم تحديث الخطة من خلال عمل تقييم لما تم انجازه من مشاريع سابقة .

واوضحت ان المشاريع للعام المقبل تتضمن استكمال مشاريع تم البدء عليها الى جانب مشاريع تاهيل طرق واستكمال مبنى البلدية وتوحيد شاشة العرض وحوسبت البلدية الى جانب تدعيم المسلخ البلدي على الرغم من منع الاحتلال للعمل فيه الى جانب العمل على تخطيط مسار الدراجات الهوائية لتعزيز السياحة ومشاريع اخرى ستنفذ في العام المقبل.

جورج الحذوة رئيس جمعية دار الشيوخ في بيت جالا قال “ان هذا الاجتماع ممتاز للبلد ويجمع كل مؤسسات المدينة ويأخذ رأيها فيما سيتم انجازه” مشيرا الى اهمية المشاريع المطروحة وضرورة العمل على توفير الدعم اللازم.

واشار الحذوة الى اهمية توفير المزيد من المدارس في بيت جالا، داعيا المجلس الى بذل المزيد في مجالات الطرق والمدارس وترميم البلدية مؤكدا ان هذه الانجازات تعتبر امرا حيويا لمدينة بيت لحم.