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"آلهة السماء" الطائرة تثير جدلا واسعا في مصر... الجيش يعلن سلاحه الجديد

الجمعة 03 ديسمبر 2021 06:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
"آلهة السماء" الطائرة تثير جدلا واسعا في مصر... الجيش يعلن سلاحه الجديد



القاهرة /وكالات/

أثار سلاح جديد من إنتاج القوات المسلحة المصرية، جدلا واسعا على مواقع التواصل بسبب اسمه المستوحى من اللغة المصرية القديمة.

وظهرت في معرض الصناعات العسكرية والدفاعية "إيديكس 2021"، طائرة دون طيار متعددة الأغراض تحمل اسم "نووت" المستوحى من اللغة المصرية القديمة.

وتعني "نووت" باللغة المصرية القديمة "آلهة السماء" وهي من أشهر الآلهة التي تم تمثيلها في معابد دندرة بقنا، وإدفو في أسوان بصعيد مصر، وبعض المعابد الأخرى، ولذلك انقسم المغردون حول ذلك الاسم، الذي اعتبره بعضهم "عودة للهوية المصرية"، فيما اعتبره آخرون "شركا بالله".

وقال أحد المهندسين المصريين المشاركين في تصنيع الطائرة، إن لها إصدارين: أحدهما جاهز للبيع وهو المشارك حاليًا في معرض "إيديكس"، والآخر إصدار يتم تحديثه للمشاركة في معرض "إيديكس" القادم.

وأضاف المهندس أن الطائرة "يمكنها تنفيذ العديد من المهام المختلفة: الاستطلاع التكتيكي - تحديد الأهداف - تصحيـح نيران المدفعية، تمييز وتتبع الأهداف، ومجهزة بكاميرا كهرومغناطيسية (تلفزيونية - رقمية)، أقصى سرعة لها 180كيلومترا في الساعة، والسرعة الأفقية 120 - 140 كيلومترا في الساعة، وأقل سرعة 110 كيلومترات في الساعة، ومدة البقاء في الجو 10 ساعات".

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