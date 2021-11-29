"آلهة السماء" الطائرة تثير جدلا واسعا في مصر... الجيش يعلن سلاحه الجديد

القاهرة /وكالات/

أثار سلاح جديد من إنتاج القوات المسلحة المصرية، جدلا واسعا على مواقع التواصل بسبب اسمه المستوحى من اللغة المصرية القديمة.

عرض الطائرة "نوت" أول طائرة استطلاع مصرية 100% بمعرض "ايديكس 2021" بحضور الرئيس #السيسي pic.twitter.com/vby9FPx7Lf — ON (@ONTVEgy) November 29, 2021

وظهرت في معرض الصناعات العسكرية والدفاعية "إيديكس 2021"، طائرة دون طيار متعددة الأغراض تحمل اسم "نووت" المستوحى من اللغة المصرية القديمة.

وتعني "نووت" باللغة المصرية القديمة "آلهة السماء" وهي من أشهر الآلهة التي تم تمثيلها في معابد دندرة بقنا، وإدفو في أسوان بصعيد مصر، وبعض المعابد الأخرى، ولذلك انقسم المغردون حول ذلك الاسم، الذي اعتبره بعضهم "عودة للهوية المصرية"، فيما اعتبره آخرون "شركا بالله".

وقال أحد المهندسين المصريين المشاركين في تصنيع الطائرة، إن لها إصدارين: أحدهما جاهز للبيع وهو المشارك حاليًا في معرض "إيديكس"، والآخر إصدار يتم تحديثه للمشاركة في معرض "إيديكس" القادم.

عودة الهويه المصريه. "نوت" هو اسم طايره الاستطلاع المصريه. نوت هو اسم لالهة السماء عند أجدادنا قدماء المصريين. نوت ترمز إلى السيطرة جوا. الجمهوريه الجديدة مصريه صايمه. pic.twitter.com/QBOTyYHIZA — تحيا مصر (@3arabawiya) November 30, 2021

وأضاف المهندس أن الطائرة "يمكنها تنفيذ العديد من المهام المختلفة: الاستطلاع التكتيكي - تحديد الأهداف - تصحيـح نيران المدفعية، تمييز وتتبع الأهداف، ومجهزة بكاميرا كهرومغناطيسية (تلفزيونية - رقمية)، أقصى سرعة لها 180كيلومترا في الساعة، والسرعة الأفقية 120 - 140 كيلومترا في الساعة، وأقل سرعة 110 كيلومترات في الساعة، ومدة البقاء في الجو 10 ساعات".