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مصرع رجل بانقلاب سيارة في النقب

الجمعة 03 ديسمبر 2021 05:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصرع رجل بانقلاب سيارة في النقب



القدس المحتلة /سما/

لقي مواطن، في الخمسينيات من العمر، من منطقة النقب مصرعه في حادث انقلاب سيارة تجارية على شارع رقم 40 بالقرب من مفرق “أوهاليم”، بعد ظهر اليوم الجمعة.

وبحسب المعلومات المتوفرة، انقلبت سيارة تجارية كانت تنقل الأعلاف للمواشي، الساعة 14:35، ما أسفر عن مصرع سائقها على الفور.

وأفاد الناطق بلسان “نجمة داود الحمراء” أنه بعد أن تلقى المركز بلاغا حول الحادث، توجه طاقم طبي إلى المكان فوجد شخصا ملقى على الأرض خارج السيارة، ولم يكن أمامه سوى إقرار وفاته بعد فشل كافة المحاولات وعمليات الإنعاش لإنقاذ حياته. وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

يذكر أن حادث انقلاب جرار وقع في مدينة عرابة البطوف أسفر عن مصرع أمين قاسم بدارنة (47 عاما)، بعد ظهر اليوم الجمعة.

#وفاة #حادث سير

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