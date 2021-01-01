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معايعة تستقبل الوكيل البطريركي للروم الارثوذكس

الجمعة 03 ديسمبر 2021 05:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
معايعة تستقبل الوكيل البطريركي للروم الارثوذكس



بيت لحم /سما/

استقبلت وزيرة السياحة والاثار رُلى معايعة المطران فينذكتوس متروبوليت الوكيل البطريركي للروم الارثوذكس في مدينة بيت لحم يرافقه الاب عيسى مصلح وعدد من الاباء الاجلاء.

ورحبت الوزيرة معايعة بالمطران فينذكتوس و والوفد المرافق في مقر وزارة السياحة والاثار بمدينة بيت لحم، مهنئة اياه على المنصب الجديد كوكيل البطريركي للروم الارثوذكس في مدينة بيت لحم، مؤكدة على اهمية العمل المشترك بين الجميع .

معايعة تحدثت عن الظروف و المعيقات التي احدثتها جائحة كورونا على القطاع السياحي، حيث ان القطاع السياحي كان من اوائل المتضررين نتيجة هذا الوباء وسيكون اخر المتعافين، مما احدث مجموعة كبيرة من المشاكل والمعيقات للقطاع السياحي الفلسطيني، ولكن وبالشراكة مع القطاع السياحي الخاص ومع جميع الجهات ذات العلاقة سنتجاوز هذه المعيقات وستعود فلسطين منارة للوفود السياحية من جديد.

معايعة تحدثت اهمية التعاون في سبيل تسهيل زيارة الحجاج الى كنيسة المهد بالشراكة مع جميع الطوائف، لما سيكون لهذا التعاون الاثر الكبير في اظهار الصورة الحقيقية لعلاقة التعاون و الشراكة ما بين الجميع
و بدوره فقد شدد المطران فينذكتوس على ضرورة الاستمرار بنفس العلاقة الثنائية بين الجانبين لما لهذا التعاون من خدمة لكنيسة المهد.

#السياحة والاثار #رُلى معايعة #مدينة بيت لحم

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