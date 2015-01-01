غانتس: الولايات المتحدة سَتَفي بتعهدها بشأن إيران

القدس المحتلة /سما/

أكد وزير الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أنه علي يقين بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستفي بتعهدها منع إيران من الحصول على سلاح نووي.



وبحسب قناة "كان" العبرية، أضاف غانتس أن هناك قيمًا ومصالح مشتركة بين إسرائيل والولايات المتحدة.



وأوضح غانتس إلى أن الولايات المتحدة ما زالت أهم وأفضل سند لإسرائيل، وأن العلاقات بين البلدين ستواصل النمو وسيتعزز التعاون العسكري والاستخباري والأمني بين البلدين.



وفي سياق متصل، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت، أن "إيران تمارس الابتزاز النووي، ويجب عدم الرضوخ لهذا الابتزاز"، وفق تعبيره.



وقال بينت عبر صفحته بموقع "فيسبوك": إن "المطلوب حاليًا وقف إيران عند حدها، والغرب يمتلك الوسائل الكفيلة بتحقيق ذلك".



واعتبر أن منح إيران المزيد من التسهيلات لا يصلح لمواجهة ما وصفه بـ"البلطجة الإيرانية".



من جهته، قال كبير المفاوضين الإيرانيين في محادثات فيينا، علي باقري، إن لدى بلاده مقترح ثالث سيقدم فور قبول القوى الدولية للمقترحين الأولين، معتبرًا أنه لا يمكن رفض هذه المقترحات، إذ أنها تعتمد على بنود الاتفاق النووي عام 2015.



وأشار باقري في حديث صحفي، إلى أن هناك لاعبون خارجيون يبذلون جهودًا لتعطيل المحادثات، مضيفًا أن "إسرائيل لن تجرؤ على الحلم بمهاجمة إيران، لأن ذلك سيكون نهايتها"، على حد قوله.