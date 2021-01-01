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مسؤول إسرائيلي: نجحنا في منع إيران من التمركز في سوريا

الجمعة 03 ديسمبر 2021 05:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول إسرائيلي: نجحنا في منع إيران من التمركز في سوريا



القدس المحتلة /سما/

قال رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (أمان) تمير هايمن، أمس الخميس: إن إسرائيل نجحت في منع إيران من التمركز في سوريا.
 
وبحسب القناة السابعة العبرية، أضاف هايمن، أن إسرائيل نفذت العديد من عمليات الاغتيال وأعاقت نقل الأموال والأسلحة، وذلك لمنع إيران من التمركز في سوريا.
 
وحول حصول إيران على قنبلة نووية، أشار هايمن إلى احتمال تنفيذ عمل عسكري ضد إيران بالتوازي مع وجود قناة سرية يتم من خلالها التوصل إلى اتفاق مع إيران.
 
وأكد هايمن أن "هناك فجوات كبيرة بين الطرفين، ولا يمكن للغرب والولايات المتحدة العودة إلى الخطوط العريضة للاتفاق السابق، لأن الواقع تغير، وهناك عدد من الانتهاكات من قبل الإيرانيين".

#اسرائيل #الجيش الإسرائيلي #ايران #سوريا

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