رأفت يُرحب بتصويت الأمم المتحدة على قرارين لصالح القضية الفلسطينية

رام الله /سما/

رحب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" صالح رأفت، اليوم الجمعة، بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية لصالح قرارين متعلقين بالقضية الفلسطينية، أحدها يتعلق بمدينة القدس، والآخر بالتسوية السلمية للصراع.

وقال في تصريحٍ صحفي: "هذا التصويت يتطلب خطوات فعلية للتنفيذ على أرض الواقع لإنصاف الشعب الفلسطيني وإحقاق حقوقه غير القابلة للتصرف بما في ذلك حقه بالحرية والاستقلال وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتأمين حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم وممتلكاتهم عملاً بالقرار الدوليّ رقم 194".

وشدّد رأفت على أهمية هذا التصويت باعتبار أنّ الغالبية الأممية ما زالت متمسكة بقراراتها ما يتطلب المتابعة الحثيثة واتخاذ خطوات عملية لتنفيذ هذه القرارات، ولجم "إسرائيل" ومعاقبتها بما في ذلك العمل على تعليق عضوية دولة الاحتلال في الأمم المتحدة لعدم التزامها بالقرارات الأممية ومحاسبتها ومساءلتها على جرائمها وانتهاكاتها بحق شعبنا.