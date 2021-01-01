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مرة أخرى .. المستوطنون يخربون جداريات فلسطينية في حي الشيخ جراح (صور)

الجمعة 03 ديسمبر 2021 04:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
مرة أخرى .. المستوطنون يخربون جداريات فلسطينية في حي الشيخ جراح (صور)



القدس المحتلة /سما/

عاود المستوطنون اليوم محو وتخريب الجداريات التي خطها أهالي الشيخ جراح في القدس على جدران منازلهم المهددة بالتهجير .

وقام المستوطنون بتشويه هذه الجداريات باستخدام علب الرش الوان، من خلال خط شعارات عنصرية عليها.

واكد اهالي المنازل المهددة بالتهجير انه سيتم اعادة رسم الجداريات مرة أخرى، ولن تنال هذه الاعتداءات من ارادة المقدسيين المرابطين في منازلهم وفي حيهم المهدد بالتهجير .

وهذه ليست المرة الاولى التي يتم فيها تخريب الجداريات على جدران الحي والتي تعبر عن صمود أهله في وجه الاستيطان ، الى جانب العديد من الاعتداءات الاخرى التي ينفذها المستوطنون بحق المواطنين بهدف كسر ارادتهم وتهجيرهم من منازلهم .

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#اعتداءات المستوطنين #حي الشيخ جراح

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