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ضبط قطعة سلاح والقبض على 6 اشخاص خلال شجار ببلدة الظاهرية

الجمعة 03 ديسمبر 2021 04:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
ضبط قطعة سلاح والقبض على 6 اشخاص خلال شجار ببلدة الظاهرية



الخليل /سما/

تمكنت الشرطة اليوم من فض شجار وقع بين عدد من المواطنين في بلدة الظاهرية جنوب الخليل وألقت القبض على 6 اشخاص من المشاركين فيه.

وأوضحت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة بأنه وبناء على بلاغ ورد لمركز شرطة الظاهرية يتعلق بوقوع شجار بين عدد من المواطنين وسط البلدة، على الفور تحركت قوة من الشرطة لمكان الشجار للسيطرة عليه ولإعادة الهدوء والنظام للشارع العام.

وأضافت بأنه ولدى وصول القوة للمكان تم فض الشجار وإلقاء القبض على 6 اشخاص من المشاركين والمتسببين في وقوعه كما تم ضبط قطعة سلاح ناري (مسدس) استخدم خلال هذا الشجار وكان بحوزة أحد المشتبه فيهم.

وأكدت الشرطة توقيف جميع المشاركين في الشجار مدة 24 ساعة لإستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم حسب الأصول.

#الشرطة الفلسطينية #بلدة الظاهرية #شجار

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