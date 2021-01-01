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كشف ملابسات قضية سلب بضائع وحجز حرية مواطن في ضواحي القدس

الجمعة 03 ديسمبر 2021 04:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
كشف ملابسات قضية سلب بضائع وحجز حرية مواطن في ضواحي القدس



رام الله /سما/

كشفت الشرطة اليوم عن ملابسات قضية سلب بضائع و مبالغ مالية لمواطن من سكان محافظة رام الله وقبضت على الفاعلين في ابوديس جنوب شرق القدس المحتلة.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن شرطة المباحث العامة تلقت شكوى من مواطن مفادها قيام مجهولين بسلب مبالغ مالية وبضائع منه بعد استدراجه من قبل احدى السيدات وتهديده بالسلاح من قبل شخص معها، واجباره على توقيع كمبيالات وسرقة مبلغ 13 الف شيكل كانت بحوزته  والاستيلاء على بضاعة عبارة عن اكسسوارات نسائية موجوده داخل مركبته ويبلغ ثمنها 21 الف شيكل حسب ادعائه. 

وبعد إجراءات البحث والتحري من المباحث العامة تم استدعاء المشتبه فيها وبتدوين اقوالها افادت بقيامها باستدراج المشتكي بالشراكة مع زوجها وتم إلقاء القبض عليهما، و أفادا بقيامهما بالتصرف بالمبلغ و بالبضاعة المسلوبة.

وأكدت الشرطة التحفظ على المشتبه فيهما تمهيداً لإحالتهما الى النيابة العامة لاستكمال الاجراءات القانونية بحقهما حسب الأصول.

#الشرطة الفلسطينية #قضية سلب بضائع و مبالغ مالية

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